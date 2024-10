Barberino Tavarnelle super L’Incisa si regala il poker

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)squadra del giorno nel girone E del campionato di Prima categoria. Batte di forza per 3-1 il Levane e sale nella parte alta della classifica, a conferma delle proprie ambizioni e potenzialità. I gol sono di Panerai, Ghelli e Timonieri, ma il migliore in campo è il veterano Cubillos a testimonianza che la classe non ha età. Ildi mister Temperini è stato l’indiscusso padrone del campo chiudendo il primo tempo sul 2-0. Il primo gol arriva da calcio d’angolo battuto da Cubillos sul secondo palo, dove Panerai anticipa tutti e realizza. Al 44? il meritato raddoppio: Cubillos dalla trequarti manda in profondità il terzino Petracchi che mette in mezzo un bel cross per il bomber Ghelli che si libera della marcatura e colpisce per il 2-0. Ad inizio ripresa la reazione del Levane che accorcia le distanze, ma la felicità degli aretini dura poco.