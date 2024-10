Anniversario del 7 ottobre, in migliaia al festival Nova per commemorare le vittime della strage (Di lunedì 7 ottobre 2024) È trascorso un anno dall’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, in cui circa 1.200 persone furono uccise e 250 rapite e portate nella Striscia di Gaza, dove in dodici mesi di bombardamenti più di 41 mila persone sono state uccise dall’esercito israeliano. Lunedì lo Stato ebraico ha dato il via alle cerimonie per il primo Anniversario della strage. Centinaia di persone si sono radunate sotto la residenza del premier Benyamin Netanyahu per chiedere la liberazione degli ostaggi rimasti a Gaza, mentre a Reim, il luogo del massacro al festival musicale Nova, migliaia di cittadini si sono radunati per commemorare le 360 vittime del concerto, tra cui i 40 ostaggi che sono stati rapiti durante l’evento. Amici e parenti delle vittime hanno tenuto un minuto di silenzio alle 6.29 (le 5.29 in Italia), l’ora di inizio dell’attacco di Hamas. Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È trascorso un anno dall’attacco di Hamas contro Israele del 72023, in cui circa 1.200 persone furono uccise e 250 rapite e portate nella Striscia di Gaza, dove in dodici mesi di bombardamenti più di 41 mila persone sono state uccise dall’esercito israeliano. Lunedì lo Stato ebraico ha dato il via alle cerimonie per il primodella. Centinaia di persone si sono radunate sotto la residenza del premier Benyamin Netanyahu per chiedere la liberazione degli ostaggi rimasti a Gaza, mentre a Reim, il luogo del massacro almusicaledi cittadini si sono radunati perle 360 vittime del concerto, tra cui i 40 ostaggi che sono stati rapiti durante l’evento. Amici e parenti delle vittime hanno tenuto un minuto di silenzio alle 6.29 (le 5.29 in Italia), l’ora di inizio dell’attacco di Hamas.

Lettera43.it - Anniversario del 7 ottobre, in migliaia al festival Nova per commemorare le vittime della strage

“Meloni assassina” e inni alla strage del 7 ottobre: gli estremisti a Roma seminano il caos. 19 persone in questura - Sono 1600 le persone controllate da questa mattina di sabato nell’ambito dei servizi disposti per la manifestazione pro Palestina vietata a Roma. La reazione dei partecipanti non lascia grandi margini di interpretazione: “Credo sia giusto essere pronti anche per le eventualità peggiori”. Propal ed ... (Leggi la notizia)

Lampedusa, il 3 ottobre 2013 il naufragio in cui morirono 368 persone. Le commemorazioni - Arrivano sull'isola anche gli studenti, 500 dai sei Paesi d'Europa, per incontrare, su iniziativa del "Comitato Tre ottobre", testimoni e familiari delle vittime dei naufragi nel Mediterraneo e chi lo ha attraversato per raggiungere il vecchio continente. 229. Tre ottobre 2013. Incancellabile ... (Leggi la notizia)

Nel Mediterraneo, in quel 3 ottobre 2013, morirono 368 persone. E oltre 30mila sono morte da allora, molte delle quali mai identificate. Discutono anche della necessità di un nome per i cadaveri, i 500 ragazzi da tutta Europa che si sono riuniti in questi giorni a Lampedusa. Insieme agli esperti e ai sopravvissuti, immaginano nuovi modi di parlare di immigrazione - In 10 anni dal naufragio del 3 ottobre nel Mediterraneo morte oltre 30mila persone Dal 2014 a oggi, i morti e dispersi nel Mediterraneo sono stati in media circa 8 al giorno, pari a oltre 30. Prevede permesso di soggiorno speciale per le vittime del caporalato che denunciano. Un salvataggio che ha ... (Leggi la notizia)