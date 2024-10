Anticipazionitv.it - Amici 24, un allievo cambia il suo nome d’arte? La proposta di Rudy Zerbi

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un’altra settimana di lezioni e sfide imminenti attendono gli allievi di24, i quali hanno potuto assaporare i primi cenni di competizione nel corso dell’ultima puntata pomeridiana. L’attenzione di queste ore si sta focalizzando sugli allievi di, in particolare su uno che sarebbe pronto are il suo. Stando a quanto rivelato in queste ore, infatti, uno dei cantati di questa edizione sarebbe stato convinto dal prof ad utilizzare unpiù accattivante.24:dà uno strano consiglio ad un suoLa competizione ad24 entra nel vivo e, dopo l’ultima puntata domenicale dove sono state stilate le prime classifiche, qualchepare aver storto il naso per i giudizi ricevuti. Il motivo nello specifico? Vorrebbe dare di più ma sembra non arrivare ai docenti e alla commissione.