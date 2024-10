Amici 24: ecco chi è la nuova professionista di latino della scuola (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo anno di scuola ad Amici 24 e nuovi volti tra i professionisti. Chi è la nuova ballerina professionista di latino che abbiamo visto entrare in studio e danzare davanti agli occhi di Maria De Filippi? ecco cosa abbiamo scoperto su di lei. Amici 24 professionisti: i ballerini della scuola di Maria De Filippi Ad Amici 24, tra i professionisti, nelle prime due puntate del talent, abbiamo visto diversi volti noti. Sono stati riconfermati e danzano ancora, per la gioia di tutti i fan: Elena D’Amario, Sebastian Melo Taveira, Georgie Curreli-Rose – entrata nel cast dei professionisti di classico giusto anno scorso insieme al marito – Umberto Gaudino e Isobel Kinnear. Giulia Stabile, invece, continua ad essere – almeno per il momento – a Londra. La danzatrice però si collega sempre, almeno in video, con Maria De Filippi per lanciare i messaggi di Oreo, sponsor del talent di Canale 5. Superguidatv.it - Amici 24: ecco chi è la nuova professionista di latino della scuola Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo anno diad24 e nuovi volti tra i professionisti. Chi è laballerinadiche abbiamo visto entrare in studio e danzare davanti agli occhi di Maria De Filippi?cosa abbiamo scoperto su di lei.24 professionisti: i ballerinidi Maria De Filippi Ad24, tra i professionisti, nelle prime due puntate del talent, abbiamo visto diversi volti noti. Sono stati riconfermati e danzano ancora, per la gioia di tutti i fan: Elena D’Amario, Sebastian Melo Taveira, Georgie Curreli-Rose – entrata nel cast dei professionisti di classico giusto anno scorso insieme al marito – Umberto Gaudino e Isobel Kinnear. Giulia Stabile, invece, continua ad essere – almeno per il momento – a Londra. La danzatrice però si collega sempre, almeno in video, con Maria De Filippi per lanciare i messaggi di Oreo, sponsor del talent di Canale 5.

