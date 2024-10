Tvpertutti.it - Amadeus, «Chissà chi è» si allunga: nuova strategia per sollevare gli ascolti tv

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A Che Tempo Che Faè stato ospite di Fabio Fazio nella puntata di ieri. In tale occasione, il conduttore ha avuto modo di parlare della suaavventura su NOVE e, ovviamente, ha parlato anche dichi è. In particolar modo, il presentatore si è soffermato sull'inequivocabile flop diregistrato dallaversione de I Soliti Ignoti, che prima conduceva in Rai.non ha potuto fare a meno di ammettere il crollo degli, anche se non si è detto preoccupato di questo. L'ultima mossa di NOVE, però, sembra lasciar presagire un clima decisamente differente. L'azienda, infatti, ha deciso di modificare il palinsesto per la giornata del 7 ottobre 2024. Come si apprende da Davide Maggio, infatti, questa serachi è andrà in onda per molto più tempo rispetto al solito.