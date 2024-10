All’ufficio postale di Montelapiano sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela grazie al progetto Polis (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ha riaperto al pubblico sabato 5 ottobre l’ufficio postale di Montelapiano dopo i lavori di ristrutturazione. Tra i principali interventi, la funzionale ottimizzazione degli spazi e la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ha riaperto al pubblico sabato 5 ottobre l’ufficiodidopo i lavori di ristrutturazione. Tra i principali interventi, la funzionale ottimizzazione degli spazi e la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di

L'ufficio postale di Montelapiano resterà chiuso per interventi di ammodernamento, come fa sapere Poste italiane. L'ufficio sarà interessato dagli interventi previsti da "Polis – casa dei servizi digitali", il progetto aziendale per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della...