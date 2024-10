7 ottobre trovo ignobile l’ipocrisia occidentale | pure il termine ‘guerra’ è stato bandito

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) di Riccardo Bellardini 72024. E’ passato un anno dalla strage terroristica di Hamas a danno di cittadini israeliani. Oltre mille morti ammazzati, molti torturati, stupri e altre orribili violenze, atti ignobili, abomini, crimini contro l’umanità. Molti sono stati presi in ostaggio dai terroristi, chi liberato, chi ancora prigioniero, chi ucciso dai suoi rapitori, chi ucciso da chi doveva liberarlo, insomma, una sequela di caotico orrore. Un’azione disumana. Poi guardi Gaza, un anno dopo, e vedi che non esiste più. La Striscia, terra dei palestinesi, completamente rasa al suolo, come se un terremoto tanto potente da non rientrare neanche nella scala Richter l’avesse polverizzata. Macerie su macerie, scheletri di città.