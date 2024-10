7 ottobre: Khamenei, attacco ha riportato Israele indietro di 70 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – L’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023 ha riportato lo Stato ebraico “indietro di 70 anni”. Lo scrive su X la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, nel primo anniversario dell’attacco. “L’operazione ‘diluvio di Al-Aqsa’ ha riportato indietro di 70 anni il regime sionista”, afferma Khamenei nel post scritto in ebraico. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – L’di Hamas controdel 72023 halo Stato ebraico “di 70”. Lo scrive su X la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali, nel primoversario dell’. “L’operazione ‘diluvio di Al-Aqsa’ hadi 70il regime sionista”, affermanel post scritto in ebraico. (Lapresse.it)

