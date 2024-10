Vietò l’ingresso di Ilaria Salis nel suo negozio, preso di mira dagli “haters” di sinistra. “Mi insultano” (Di domenica 6 ottobre 2024) “Era una provocazione, ma adesso gli odiatori seriali mi stanno riempiendo di recensioni negative. È tutta gente che non è mai entrata nel mio negozio ma i commenti sono ormai a livello nazionale. Mi stanno mettendo una stella Mi dicono che il cartello è una vergogna, che siamo tornati agli anni Venti, a quando i nazisti mettevano fuori i cartelli contro gli ebrei. Ma non c’è nulla di tutto questo nel mio negozio. Non mi ritengo assolutamente fascista. Sono una persona democratica e per questo mi piace esprimere le mie idee anche in maniera a volte netta e pesante. Ma che si venga ad attaccare la mia attività economica, dicendo peste e corna, mi fa arrabbiare”. Si sfoga così, Gianni Sartor, il commerciante di Pordenone che aveva messo sulla porta del negozio un cartello con la foto di Ilaria Salis e la scritta “Io non posso entrare”. (Di domenica 6 ottobre 2024) “Era una provocazione, ma adesso gli odiatori seriali mi stanno riempiendo di recensioni negative. È tutta gente che non è mai entrata nel mioma i commenti sono ormai a livello nazionale. Mi stanno mettendo una stella Mi dicono che il cartello è una vergogna, che siamo tornati agli anni Venti, a quando i nazisti mettevano fuori i cartelli contro gli ebrei. Ma non c’è nulla di tutto questo nel mio. Non mi ritengo assolutamente fascista. Sono una persona democratica e per questo mi piace esprimere le mie idee anche in maniera a volte netta e pesante. Ma che si venga ad attaccare la mia attività economica, dicendo peste e corna, mi fa arrabbiare”. Si sfoga così, Gianni Sartor, il commerciante di Pordenone che aveva messo sulla porta delun cartello con la foto die la scritta “Io non posso entrare”. (Secoloditalia)

Secoloditalia - Vietò l’ingresso di Ilaria Salis nel suo negozio preso di mira dagli haters di sinistra Mi insultano

Scoperte mentre stanno rubando in un negozio di casalinghi, tentano di investire commessa: arrestate - Due donne sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata. Scoperte a rubare in un negozio di articoli per la casa, hanno tentato di investire la commessa per fuggire.Continua a leggere . (Fanpage)

Aggressione in via San Romano. Due giovani portati in ospedale - Parapiglia a Ferrara: aggressione in via San Romano, con due feriti trasportati in ospedale. Uno degli aggressori è fuggito, movente ancora sconosciuto. Indaga la polizia di Stato.(ilrestodelcarlino)

I Coma Cose si sono sposati. L'annuncio su Instagram dopo la cerimonia: «Sta succedendo» - Fausto «Lama» Zanardelli e Francesca «California» Mesiano uniti in rito civile a Milano. Stanno insieme da 9 anni.(corriere)

Bonus per aprire un negozio in Italia, ecco quanti soldi ti paga lo Stato - È sufficiente essere percettore di Assegno di inclusione e dimostrare l’apertura del negozio quindi per avere diritto a un bonus il cui importo è pari a quanto spetta di Assegno di inclusione, nel ...(money)