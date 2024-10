VIDEO / Juventus, Thiago Motta se la ride: “Bernoccolo? Ora sto meglio” (Di domenica 6 ottobre 2024) Il tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, scherza con un giornalista parlando della testata data a Gatti (Di domenica 6 ottobre 2024) Il tecnico della, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, scherza con un giornalista parlando della testata data a Gatti (Golssip)

Garlando: “Juventus, Thiago Motta pazzo di Vlahovic: il motivo” | VIDEO - Thiago Motta, allenatore della Juventus, si gode il bel momento di Dusan Vlahovic, bomber bianconero. . . Luigi Garlando ('La Gazzetta dello Sport) ci spiega perché, secondo lui, il problema della Juventus non è mai stato il serbo. Il tecnico lo adora perché. il VIDEO Con Thiago Motta, Dusan ... (Pianetamilan)

Highlights e gol Juventus Next Gen-Potenza 2-3: Serie C 2024/2025 (VIDEO) - Nella ripresa Castorani con una magia dalla distanza sigla il +2, ma De Graca riapre il match nel finale. Non basta per la Juve. The post Highlights e gol Juventus Next Gen-Potenza 2-3: Serie C 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Beffa in rimonta per la squadra di Montero, passata in ... (Sportface)

Juventus-Cagliari, rivedi la conferenza stampa di Thiago Motta (VIDEO) - Ecco il video per rivedere la conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Juventus-Cagliari, lunch match di domani. Un appuntamento importante che arriva dopo la bella vittoria in Champions League contro il Lipsia, dove, però, i bianconeri hanno perso una pedina fondamentale come Bremer. . ... (Sportface)