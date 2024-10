Vaccino Covid, Stramezzi contro "Replicon", nuovo siero giapponese: "produzione perenne di tossina Spike senza possibilità di smaltirla"; gli studi: "Provoca cancro e danneggia sistema cardiocircolatorio" – VIDEO (Di domenica 6 ottobre 2024) Vaccino Covid: Andrea Stramezzi, unico medico relatore italiano a Tokio per l’International Crisis Summit 2024, si è scagliato contro il "Replicon", il nuovo siero giapponese a mRNA auto-replicante, dichiarando che la "produzione perenne di tossina Spike senza possibilità di smaltirla". Del resto v (Di domenica 6 ottobre 2024): Andrea, unico medico relatore italiano a Tokio per l’International Crisis Summit 2024, si è scagliatoil "", ila mRNA auto-replicante, dichiarando che la "didi". Del resto v (Ilgiornaleditalia)

Ilgiornaleditalia - Vaccino Covid Stramezzi contro Replicon nuovo siero giapponese | produzione perenne di tossina Spike senza possibilità di smaltirla ; gli studi | Provoca cancro e danneggia sistema cardiocircolatorio – VIDEO

Vaccino Covid, Stramezzi contro "Replicon", nuovo siero giapponese: "produzione perenne di tossina Spike senza possibilità di smaltirla, provoca cancro e danneggia sistema cardiocircolatorio" – VIDEO - Vaccino Covid: Andrea Stramezzi, unico medico relatore italiano a Tokio per l’International Crisis Summit 2024, si è scagliato contro il "Replicon", il nuovo siero giapponese a mRNA auto-replicante, dichiarando che la "produzione perenne di tossina Spike senza possibilità di smaltirla, provoca ... (Ilgiornaleditalia)

Covid, Borghi: “Stop vaccino ai ragazzi, rischio miocardite”. Esplode la polemica social con Burioni e Bassetti - Il senatore della Lega cita un recente studio scientifico che conferma gli effetti avversi del vaccino Covid sui giovani, in modo particolare per quanto riguarda la possibile insorgenza di miocarditi. polemica infinita. Esistono molte infezioni virali che hanno effetti anche gravissimi a lungo ... (Thesocialpost)

Covid, Borghi: “Stop vaccino ai ragazzi, rischio miocardite”. Esplode la polemica social con Burioni e Bassetti - (@Borghi_claudio) October 5, 2024 L'articolo Covid, Borghi: “Stop vaccino ai ragazzi, rischio miocardite”. Ad accendere nuovamente la miccia è Claudio Borghi con una serie di post pubblicati su X. Noi risparmiamo tutti questi soldi perché abbiamo il senatore Borghi che fa gratis questo difficile ... (Thesocialpost)

Non si muore di più dopo il Covid: a Napoli e in Campania in calo i decessi - Andando ad analizzare i dati Istat che riguardano la Campania, in effetti, assistiamo dal 2021 al 2023 ad un calo del 6,9% dei decessi, in linea con quello nazionale del -6,8%. Nessun incremento ...(napolitoday)

"Aiuta a evitare le complicanze" - Morena Fanesi ha 69 anni e sta valutando in questi giorni di sottoporsi al vaccino antinfluenzale. "Ne ho parlato ...(ilrestodelcarlino)

"L’ho sempre fatto e mi è servito" - Amedeo Sbrighi, 84 anni, si sottoporrà anche quest’anno, come fa da tanti anni, al vaccino antinfluenzale. "Ho sempre fatto ...(msn)