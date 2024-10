Trekking e gastronomia La Fungalonga della Pubblica assistenza

(Di domenica 6 ottobre 2024) Torna la ‘, la giornata died enopiù attesastagione autunnale in programma per domenica 13 ottobre. La camminata a scopo benefico si svolgerà in concomitanza di un altro evento molto atteso, la sagra del fungo, che si svolgerà a Sorgnano a partire dal 10 ottobre fino a domenicaì. Entrambe le iniziative sono state organizzate per raccogliere fondi per l’associazione, che ha bisogno di risorse per finanziare i mezzi di soccorso, l’impiego e la formazione dei volontari. La ‘’ giunta alla sua ottava edizione, sarà come sempre un’occasione per riscoprire gli scorci del territorio e gustare i piatti tipicitradizione apuana. Il tragitto da 12 chilometri su 500 metri di dislivello, si snoderà dal centro città attraverso Fossola, Santa Lucia e Fontia fino a Sorgnano, ultima tappa del percorso. (Lanazione)