Terni, storica attività commerciale festeggia 70 anni: "Passione, tenacia e sacrifici per resistere nonostante le sofferenze della città" - Settant'anni di attività. Un traguardo non affatto scontato, soprattutto per un negozio storico del centro come 'Preite'. La signora Antonietta ha raccolto il testimone dei suoi genitori, proseguendo un percorso iniziato nel lontano 1954. Un periodo davvero florido per la città, ed il commercio (Ternitoday)

Nuova attività a Terni: “Puntare sul quartiere per instaurare rapporti familiari. Affetto e solidarietà ricevuti dopo situazioni spiacevoli” - Una parafarmacia nel cuore di uno dei quartieri simbolo della periferia di Terni. Alla fine del mese di giugno la dottoressa Bruno ha inaugurato l’attività, in un luogo apparentemente isolato. Apparentemente come avrà modo di spiegare più avanti, fornendo dei dettagli. Originaria della Campania... (Ternitoday)

Ricominciano le attività del Subbuteo club Terni 2014: ecco come partecipare - Finito il periodo estivo e con l’arrivo dell’autunno, Ricominciano le attività di calcio tavolo e di Subbuteo tradizionale del Subbuteo club Terni 2014 presso la Polisportiva Boccaporco in via Ippocrate a Terni. Il club Ternano è affiliato al circuito di gioco internazionale della Waspa e al... (Ternitoday)

Terni, 50 anni di attività al Tennis club La Romita: “Associazione storica dello sport cittadino” - Mezzo secolo di attività sportiva in città. Durante la tradizionale conviviale, targa di riconoscimento consegnata sabato dal Panathlon club Terni per i 50 anni di attività del Tennis club La Romita. Un riconoscimento a un club, un’associazione storica dello sport ternano. A consegnare la... (Ternitoday)