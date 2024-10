(Di domenica 6 ottobre 2024) La Duchessa diha accolto calomente i soldati del quinto Battaglione, The Rifles (5 Rifles), rientrati da un tour di grande successo con la Nato in Estonia. L’evento, svoltosi a Bulford, nel Wiltshire, ha visto la Duchessa assegnare medaglie in onore del servizio dei militari, che sono tornati dopo aver collaborato con le forze alleate sul fronte baltico. Nell’aria pungente tipica del posto,diha rubato la scena ai Picton Barracks. Mentre il freddo non cedeva, la Duchessa ha sfidato il tempo con un sorriso, accolta con entusiasmo dalle truppe. Ma l’attenzione non è caduta solo sui saluti militari: l’abito firmato Erdem che indossava ha raccontato una storia tutta sua. Un capolavoro sartoriale che sa di déjà-vu, fedele al suo stile, ha scelto uno dei suoi pezzi preferiti: undi Erdem. Nulla di improvvisato qui. (Dilei)