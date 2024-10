Serie D, Saraniti risponde a Corvino: il Fasano pareggia contro il Casarano (Di domenica 6 ottobre 2024) Secondo pareggio consecutivo per il Fasano, dopo quello esterno sul cambio . Allo stadio Curlo i biancazzurri hanno colto un 1-1 contro il Casarano, al termine di un botta e risposta vivace soprattutto nel primo tempo.A sbloccare il match è stato Corvino (terzo gol complessivo su di lui), che (Di domenica 6 ottobre 2024) Secondo pareggio consecutivo per il, dopo quello esterno sul cambio . Allo stadio Curlo i biancazzurri hanno colto un 1-1il, al termine di un botta e risposta vivace soprattutto nel primo tempo.A sbloccare il match è stato(terzo gol complessivo su di lui), che (Brindisireport)

Brindisireport - Serie D Saraniti risponde a Corvino | il Fasano pareggia contro il Casarano

