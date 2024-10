Salto brusco Sottocorona indica la data del ribaltone | cosa arriva sull' Italia

(Di domenica 6 ottobre 2024) Una domenica 6 ottobre caratterizzata dalla stabilità in buona parte dell', ma le previsioni meteo per i prossimi giornino un drastico cambio di rotta. Paolo, il meteorologo di La7, nel corso della puntata di Omnibus spiega che oggi solo quale "pioggia residua e molto debole" al nord, in particolare in Liguria e sul versante adriatico, spicca su un quadro generale di "tempo sostanzialmente stabile". Tuttavia, al di là del confine tra Francia e Svizzera compaiono delle piogge più consistenti, che a partire da lunedì 7 ottobre diventano fenomeni intensi che si faranno sentire soprattutto in Liguria. (Iltempo)