Sale la tensione nel centrosinistra per il ' nodo' Renzi

AGI - Un tavolo, anzi no: un tagliando. L'oggetto della verifica è l'alleanza di centrosinistra e, in particolare, il fattore 'R'. È Matteo Renzi, ormai da mesi, a essere più croce che delizia delle cinque forze di centrosinistra che si sono ritrovate tre settimane fa, attorno a una birra alla festa di Alleanza Verdi e Sinistra. In quell'occasione il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, chiese l'apertura di un tavolo che sciogliesse alcuni nodi programmatici e, con essi, anche quello rappresentato da Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha annunciato questa estate una virata a sinistra del suo partito, approfittando dell'apertura della segretaria dem Elly Schlein, "Non mettiamo veti su nessuno, non ne accettiamo da nessuno".

