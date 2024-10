Reggina-Acireale sospesa al 45': gara interrotta per un malore all’arbitro (Di domenica 6 ottobre 2024) Il match di Serie D tra Reggina e Acireale, valido per la quinta giornata del Girone I di Serie D, è stato sospeso dopo appena 45 minuti di (Di domenica 6 ottobre 2024) Il match di Serie D tra, valido per la quinta giornata del Girone I di Serie D, è stato sospeso dopo appena 45 minuti di (Calciomercato.com)

Quando si gioca il secondo tempo di reggina-acireale? Gli slot liberi tra ottobre e novembre - Quanto si potrà svolgere il secondo tempo di reggina-acireale? Adesso tocca alla LND trovare il giusto incastro per far disputare la ripresa della gara del Granillo. Chiaramente da ...(tuttoreggina.com)