Prevenzione: Rotary Club e Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli in campo per l'Obesity Day e il World Sight Day (Di domenica 6 ottobre 2024) Il prossimo giovedì 10 ottobre, in occasione dell'Obesity Day e del World Sight Day, il Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, guidato dalla Presidente Gabriella Montanaro, e l'Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli, presieduto da Anna Di Felice, hanno organizzato due service gratuiti aperti alla cittadinanza presso il cortile della Parrocchia Santissimo Nome di Maria di Puccianiello a Caserta. Relativamente alla Giornata Mondiale della Vista, l'attività di Prevenzione è svolta in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione territoriale di Caserta, di cui è presidente Giulia Cannavale. Grazie alla generosa disponibilità del medico oculista Dott. Luciano Gravina sarà possibile effettuare screening visivi con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere la Prevenzione delle malattie oculari. (Casertanotizie)

India, inaugurata a Caserta la sede del consolato onorario guidato da Luigi Traettino - La giornata si è conclusa con una visita alla Reggia di Caserta. it. A fare gli onori di casa il console onorario Luigi Traettino, che ha accolto ieri le autorità del territorio e l’ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Rao. Dopo l’inaugurazione, l’ambasciatrice ha visitato la sede di ... (Ildenaro)

Maria Luigia Iodice: “Grazie al dott. Castaldo. Benvenuta dott.ssa Volpe, nuovo Prefetto di Caserta” - A lui va il più grosso in bocca al lupo per la nuova esperienza professionale che lo attende. ssa Lucia Volpe. Contemporaneamente, colgo l’occasione per dare il benvenuto al nuovo Prefetto di Caserta, dott. . Caserta. “Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto, per la sensibilità, le capacità, la ... (Casertanotizie)