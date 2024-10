Pontida, Salvini infiamma il popolo leghista: «L’estremismo islamico è il cancro del mondo». Sul palco anche Orbán e Wilders (Di domenica 6 ottobre 2024) Nessun passo indietro sull’autonomia differenziata, pugno duro contro l’immigrazione irregolare e avanti a testa alta nel processo Open Arms. Questi i temi centrali del discorso con cui Matteo Salvini ha chiuso oggi – domenica 6 ottobre – la 36esima edizione di Pontida, il tradizionale raduno della Lega nel Bergamasco. Una manifestazione che ha visto la partecipazione anche di diversi ministri, deputati, senatori, europarlamentari (compreso l’ex generale Roberto Vannacci) e persino gli alleati dei Patrioti per l’Europa, come il premier ungherese Viktor Orbán e il leader dell’ultradestra olandese Geert Wilders. «Fate un applauso ai nostri ospiti stranieri, perché si senta ovunque. Sono arrivati fin qua di loro spontanea volontà», li ha ringraziati Salvini incitando il pubblico di Pontida. (Open.online) (Di domenica 6 ottobre 2024) Nessun passo indietro sull’autonomia differenziata, pugno duro contro l’immigrazione irregolare e avanti a testa alta nel processo Open Arms. Questi i temi centrali del discorso con cui Matteoha chiuso oggi – domenica 6 ottobre – la 36esima edizione di, il tradizionale raduno della Lega nel Bergamasco. Una manifestazione che ha visto la partecipazionedi diversi ministri, deputati, senatori, europarlamentari (compreso l’ex generale Roberto Vannacci) e persino gli alleati dei Patrioti per l’Europa, come il premier ungherese Viktore il leader dell’ultradestra olandese Geert. «Fate un applauso ai nostri ospiti stranieri, perché si senta ovunque. Sono arrivati fin qua di loro spontanea volontà», li ha ringraziatiincitando il pubblico di

