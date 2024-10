Paolini | Mai facile giocare una finale ottimo lavoro

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Oggi credo che abbiamo giocato davvero una buona partita. Non è maiuna. Abbiamo perso molti punti decisivi anche se siamo riuscite a vincere in due set, quindi siamo molto, molto felici per questo successo. Penso che abbiamo fatto un. Abbiamo cercato di rimanere lì in ogni punto perché, come ho detto, abbiamo subito molti break. Il segreto per tornare abene è rimanere sempre e comunque positive. E sempre speciale vincere un torneo, soprattutto un 1000?. Queste le parole di Jasminee Sara Errani in conferenza stampa dopo la vittoria innel Wta 1000 di Pechino.: “Maiuna” SportFace. (Sportface)