Otto mesi di condanna e 1.200 euro di multa per la donna che ha provato a portare la droga in carcere al marito (Di domenica 6 ottobre 2024) «La ragazza arrestata giovedì per la droga è stata condannata per direttissima stamattina a 8 mesi è una multa di 1.200 euro dal tribunale di Teramo. Nella giornata di venerdì, rinvenuto altro microcellulare a una donna prima di entrare a colloquio con il marito detenuto: il cellulare lo

Covid, stalker di Bassetti condannato a 10 mesi e 1000 euro di multa - (Adnkronos) – condannato per stalking e istigazione a delinquere contro Matteo Bassetti un 37enne che perseguitava il direttore del reparto di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Il medico, tra i volti più popolari durante la pandemia di Covid, era diventato bersaglio di molestie ... (Periodicodaily)