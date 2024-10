Ordine d’arrivo MotoGP, GP Giappone 2024: Bagnaia precede Martin e Marquez. 5 italiani negli 8 (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Motomondiale 2024 ha visto concludersi domenica 6 ottobre, il fine settimana del GP del Giappone, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 24 giri sul Mobility Resore di Motegi, valida per la sedicesima tappa del calendario di MotoGP. Vittoria per Francesco Bagnaia, il quale precede l’iberico Jorge Martin. Per questo motivo l’azzurro si riporta a -10 dallo spagnolo nella classifica generale. Completa il podio di giornata l’altro spagnolo Marc Marquez, che conquista la terza piazza. Rispettivamente quarto e quinto altri due italiani, ovvero Enea Bastianini e Franco Morbidelli, che precedono il sudafricano Brad Binder, sesto, ed altri due italiani, ovvero Marco Bezzecchi, settimo, Fabio Di Giannantonio, ottavo. MotoGP, Bagnaia fa doppietta a Motegi. Martin rimonta: da 11° a 2°. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Motomondialeha visto concludersi domenica 6 ottobre, il fine settimana del GP del, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 24 giri sul Mobility Resore di Motegi, valida per la sedicesima tappa del calendario di. Vittoria per Francesco, il qualel’iberico Jorge. Per questo motivo l’azzurro si riporta a -10 dallo spagnolo nella classifica generale. Completa il podio di giornata l’altro spagnolo Marc, che conquista la terza piazza. Rispettivamente quarto e quinto altri due, ovvero Enea Bastianini e Franco Morbidelli, che precedono il sudafricano Brad Binder, sesto, ed altri due, ovvero Marco Bezzecchi, settimo, Fabio Di Giannantonio, ottavo.fa doppietta a Motegi.rimonta: da 11° a 2°. (Oasport)

MotoGP GP Giappone 2024, Marquez: “Molto contento del podio” - Ieri non mi trovavo a mio agio con la gomma media al posteriore, ma, di fatto, oggi era l’unica soluzione percorribile per salire sul podio. . Così Marc Marquez, piazzatosi terzo nel GP del Giappone di MotoGP sul circuito di Motegi. The post MotoGP GP Giappone 2024, Marquez: “Molto contento del ... (Sportface)

MotoGP GP Giappone 2024, Bagnaia: “Felice della vittoria, punti che servono” - The post MotoGP GP Giappone 2024, Bagnaia: “Felice della vittoria, punti che servono” appeared first on SportFace. . Questo il commento a caldo di Pecco Bagnaia dopo il trionfo nel Gran Premio del Giappone proprio davanti a Martin, che ora è a 10 punti di distanza in classifica. Martin oggi era ... (Sportface)

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: Bagnaia vince e si porta a -10 da Martin. Bastianini fuori dal podio - Brad Binder (KTM) 183 6. Dopodiché ha gestito le gomme egregiamente, non scomponendosi quando Martin si è riportato a 6 decimi e piazzando poi l’affondo decisivo. Doppio sorpasso su Marquez e Bastianini: è già quarto! 7 posizioni recuperate in un giro. Adesso margine di un secondo e mezzo sullo ... (Oasport)