MotoGp Motegi | le pagelle di Riccardo Galli

(Di domenica 6 ottobre 2024) Vittoria capolavoro di Bagnaia che si tiene alle spalle un super Martin e gli rosicchia 11 punti nella rincorsa al Mondiale. Gara ad alta tensione e molto bella. Un Pecco così torna favorito nella caccia alla titolo 2024. Ducati, podio monocolore grazie a Marquez. Pecco Bagnaia 10 Vola in testa al semaforo verde e non molla la posizioni di un millimetro. Ok, non è stata una gara dai grandi rischi, ma la pressione di ritrovarsi dietro praticamente subito, Martin, si è fatta sentire. Eccome. Ma Pecco ha fatto finta di niente. Ha spinto come un matto, ha macinato giri veloci, ha retto senza farsi mordere dall’ansia quando Martin ha iniziato ad avvicinarsi facendo scattare l’alert. Quando Bagnaia fa così non ce n’è per nessuno. E lo svantaggio mondiale si è dimezzato. Jorge Martin 9.5 Solo mezzo punto in meno di Pecco, perché Jorge ha comunque firmato un capolavoro. (Sport.quotidiano)