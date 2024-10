LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | partita la 118esima edizione della classica autunnale!

(Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:21 Ultima garacarriera questa domenica per Michael Morkov (Astana Qazaqstan Team). Il 39enne è stato un fidato uomo di Mark Cavendish. 12:17 Primi 5 km fatti ad una media di 44 km/h. Per ora il Peloton rimane compatto e ordinato. Vedremo se ci sarà spazio ad una fuga già dai primissimi metri o se i corridori si studieranno e faranno strategia all’interno del gruppo. 12:15 Le previsioni meteo sono molto variabili. Ha piovuto intensamente nella notte all’arrivo, a, e ci sono diverse chance che la pioggia si presenti anche durante la corsa in diversi settori. Preoccupano quindi il fango e la strada bagnata su una corsa che dovrebbe essere decisamente veloce. 12:12 Partiti ufficialmente i 156 corridori! 12:09 Lungo 213,8 ??chilometri, il percorso è lo stesso degli ultimi due anni. (Oasport)