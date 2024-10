Lazio di rimonta, prima sconfitta dell’Empoli. Il derby dell’Emilia Bologna-Parma finisce 0-0 (Di domenica 6 ottobre 2024) A Bologna poche emozioni, con i rossoblù di Italiano che non sfruttano la superiorità numerica nel secondo tempo e salvano il Parma. All'Olimpico il solito Empoli spaventa la Lazio che vince di rimonta grazie a Pedro che, appena entrato sigla il 2-1 finale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Apoche emozioni, con i rossoblù di Italiano che non sfruttano la superiorità numerica nel secondo tempo e salvano il. All'Olimpico il solito Empoli spaventa lache vince digrazie a Pedro che, appena entrato sigla il 2-1 finale. (Fanpage)

Lazio, che personalità a Torino! Guendouzi, Dia e Noslin rendono vana la rimonta targata Adams-Coco - Vanoli ritrova due pedine fondamentali in difesa come Vojvoda e Coco, mentre in attacco viene confermato Sanabria al fianco. . Tavares e Dia trascinano la Lazio, mentre al Torino non basta l’ennesimo gol di Adams per portare a casa punti preziosi: nel finale arrivano i lampi di Noslin e Coco , e ... (Gazzettadelsud)

La Fiorentina rimonta e batte la Lazio 2-1 - . Di contro grave l'errore di Kean in stacco aereo su cross di Dodo al 70', meno quello di Colpani con un sinistro a giro poco prima di lasciare il campo a 10' dalla fine. E pensare che il primo tempo è una sinfonia quasi ininterrotta degli ospiti che trovano il momentaneo vantaggio solo al ... (Agi)

Fiorentina-Lazio 2-1, Gudmundsson stende biancocelesti in rimonta - (Adnkronos) – La Fiorentina si impone al Franchi in rimonta 2-1 sulla Lazio grazie alla doppietta di Gudmundsson su calcio di rigore dopo il gol di Gila sul finale del primo tempo. All’85’ Lazio vicina al vantaggio con Guendouzi che tocca di testa il cross dall’angolo di Zaccagni, ma la palla ... (Seriea24)

?? Pedro INFINITO, rimonta Lazio: Castellanos rigore, Tavares dietro Saka | OneFootball - Dopo i successi contro Torino e Nizza, la Lazio di Baroni ospita all’Olimpico l’Empoli di D’Aversa, tra le sorprese di questo avvio di Serie A e ancora imbattuta. Le due squadre sono appaiate in ...(onefootball)

