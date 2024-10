La Lazio vola | gli ‘addetti ai lavori’ esaltano il mister Baroni

(Di domenica 6 ottobre 2024) Lanon si ferma più e le prospettive in Serie A sono sempre più interessanti. La gara della 7ª giornata contro l’Empoli si è conclusa sul risultato di 2-1 e la squadra è in piena zona Champions. Uno dei grandi protagonisti è. “Siamo abituati a privilegiare il nome importante perchè fa immaginare che potrebbe succedere qualcosa di grande, d’altra parte se il nome è diventato tale è perchè ci sono stati risultati”, dice Di Canio a margine della Mediolanum Padel Cup – in corso al Villa Pamphili Padel Club di Roma – dove è impegnato nel “derby” di padel con Perrotta, Candela e Fiore. “Per laè un discorso che vale ancora di più: la squadra ha fatto molto bene negli ultimi anni sia in campionato che in coppa, è arrivata seconda con Sarri e c’erano giocatori affermati, quelli che poi determinavano la vittoria, da Felipe Anderson a Immobile. (Calcioweb.eu)