La chiama al cellulare e si fa consegnare 2000 euro: anziana truffata a Terracina (Di domenica 6 ottobre 2024) Terracina, 6 ottobre 2024- Nella giornata del 05 ottobre c.a. i Carabinieri del N.O.R. Aliquota Radiomobile di Terracina, sono intervenuti presso l'abitazione di una signora di 86 anni la quale riferiva che all'ora di pranzo mentre era nella propria abitazione, era stata raggiunta, previo accordo telefonico, da uno sconosciuto, che, con artifici e raggiri, è riuscito a farsi consegnare denaro contante pari ad euro 2.000,00, oltre ad asportarle, con destrezza, la fede nunziale che aveva al dito. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Terracina atti ad individuare gli autori della truffa.

