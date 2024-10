Juventus-Cagliari, Giuntoli: “Pogba? Fermo da tempo, aspettiamo il TAS prima di decidere” (Di domenica 6 ottobre 2024) “Pogba? aspettiamo la definitiva del TAS, poi prenderemo una decisione. E’ stato un grande calciatore ma è tanto tempo che è Fermo”. Lo ha detto il responsabile dell’area tecnica della Juventus, Cristiano Giuntoli, intervistato da Dazn a pochi minuti dal match contro il Cagliari: “Motta usa molto i centrocampisti, è un allenatore che ha un’usura particolare, noi però ne abbiamo molti e anche bravi, quindi siamo molto sereni”. Sui singoli: “McKennie? Avevamo avuto qualche problemino per il rinnovo e un po’ di squadre l’avevano chiesto. Poi abbiamo trovato l’accordo e siamo contenti sia rimasto. Bremer? Ci dispiace molto per lui, è un grandissimo calciatore. E’ chiaro che il mister si dovrà arrangiare, ma con altri calciatori di valore. (Di domenica 6 ottobre 2024) “la definitiva del TAS, poi prenderemo una decisione. E’ stato un grande calciatore ma è tantoche è”. Lo ha detto il responsabile dell’area tecnica della, Cristiano, intervistato da Dazn a pochi minuti dal match contro il: “Motta usa molto i centrocampisti, è un allenatore che ha un’usura particolare, noi però ne abbiamo molti e anche bravi, quindi siamo molto sereni”. Sui singoli: “McKennie? Avevamo avuto qualche problemino per il rinnovo e un po’ di squadre l’avevano chiesto. Poi abbiamo trovato l’accordo e siamo contenti sia rimasto. Bremer? Ci dispiace molto per lui, è un grandissimo calciatore. E’ chiaro che il mister si dovrà arrangiare, ma con altri calciatori di valore. (Sportface)

