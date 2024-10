Il jazz incontra l'arte al Miles Davis: mostra e performance di pittura di Dama durante il concerto di Vicio Rinella (Di domenica 6 ottobre 2024) Connubio unico tra musica e arte pittorica al Miles Davis jazz Club. Domenica 13 ottobre dalle 19:30, la talentuosa pittrice palermitana Dama (Maria D'Amico) esporrà le sue straordinarie opere e realizzerà una performance live di pittura durante il concerto del bravissimo Vicio Rinella (dalle 21 (Di domenica 6 ottobre 2024) Connubio unico tra musica epittorica alClub. Domenica 13 ottobre dalle 19:30, la talentuosa pittrice palermitana(Maria D'Amico) esporrà le sue straordinarie opere e realizzerà unalive diildel bravissimo(dalle 21 (Palermotoday)

Il jazz incontra l' arte al Miles Davis | mostra e performance di pittura di Dama durante il concerto di Vicio Rinella

Il jazz incontra l'arte al Miles Davis: mostra e performance di pittura di Dama durante il concerto di Vicio Rinella - Connubio unico tra musica e arte pittorica al Miles Davis Jazz Club. Domenica 13 ottobre dalle 19:30, la talentuosa pittrice palermitana Dama (Maria D'Amico) esporrà le sue straordinarie opere e ...(palermotoday)

