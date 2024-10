Genova, incidente nel cantiere del Memoriale del Ponte Morandi, indagine sulla morte di un carpentiere (Di domenica 6 ottobre 2024) E' morto Marco Ricci, l’operaio di 39 anni rimasto vittima, giovedì pomeriggio, di un incidente sul lavoro. Era ricoverato presso la Rianimazione M3 del Monoblocco del San Martino di Genova. L’uomo era rimasto in coma dal momento dell’incidente, poi nel pomeriggio dell'altro giorno era iniziata l’os (Di domenica 6 ottobre 2024) E' morto Marco Ricci, l’operaio di 39 anni rimasto vittima, giovedì pomeriggio, di unsul lavoro. Era ricoverato presso la Rianimazione M3 del Monoblocco del San Martino di. L’uomo era rimasto in coma dal momento dell’, poi nel pomeriggio dell'altro giorno era iniziata l’os (Ilgiornaleditalia)

