Fiorentina: i big contro il Milan. Per Palladino è la prova verità. Anche Fonseca schiera i "migliori". Formazioni (Di domenica 6 ottobre 2024) Vietato perdere (stasera, 20,45, diretta Dazn) contro il Milan. E' la parola d'ordine nello spogliatoio della Fiorentina, che potrebbe aver ritrovato tranquillità dopo le polemiche dichiarazioni di Kouamè nel post Empoli. Palladino schiera l'"artiglieria pesante", con Dodò, Gudmundsson, Kean, quella che è servita per battere la volenterosa ma scarsina squadra gallese The New Saints. "Artiglieria" chiamata a ripetersi contro la squadra di Fonseca che scende al Franchi per continuare a vincere L'articolo Fiorentina: i big contro il Milan. Per Palladino è la prova verità. Anche Fonseca schiera i "migliori". Formazioni proviene da Firenze Post.

