“Continuo con la fortissima chemioterapia. Tradizionale, ma nuova e molto pesante. Tengo duro”: Eleonora Giorgi a Verissimo aggiorna sul suo tumore (Di domenica 6 ottobre 2024) Eleonora Giorgi, ospite a “Verissimo“, ha dato a Silvia Toffanin e ai telespettatori di Canale 5 gli ultimi aggiornamenti relativi alle sue cure per il tumore al pancreas. Anzitutto al suo fianco c’era l’ex marito Massimo Ciavarro, che non ha mai lasciato sola l’attrice, ma è sempre stato al suo fianco. Ciavarro ha subito ringraziato chi lo ha fermato in questi giorni: “Abbiamo dato forza a tante persone con il racconto della malattia di Eleonora, tante persone ci fermano per dirci grazie. Venire oggi qui è stato importante, avevo deciso di scomparire totalmente dalla tv, ma con questa signora, Silvia, è anche carino esserci“. Poi la Giorgi ha spiegato: “Fanno delle mappe genetiche sul tumore, spero di entrare in un programma di cura e nel frattempo Continuo con la fortissima chemio, Tradizionale ma nuovissima e molto pesante. Ma Tengo duro. (Ilfattoquotidiano) (Di domenica 6 ottobre 2024), ospite a ““, ha dato a Silvia Toffanin e ai telespettatori di Canale 5 gli ultimimenti relativi alle sue cure per ilal pancreas. Anzitutto al suo fianco c’era l’ex marito Massimo Ciavarro, che non ha mai lasciato sola l’attrice, ma è sempre stato al suo fianco. Ciavarro ha subito ringraziato chi lo ha fermato in questi giorni: “Abbiamo dato forza a tante persone con il racconto della malattia di, tante persone ci fermano per dirci grazie. Venire oggi qui è stato importante, avevo deciso di scomparire totalmente dalla tv, ma con questa signora, Silvia, è anche carino esserci“. Poi laha spiegato: “Fanno delle mappe genetiche sul, spero di entrare in un programma di cura e nel frattempocon lachemio,ma nuovissima e. Ma

Ilfattoquotidiano - Continuo con la fortissima chemioterapia Tradizionale ma nuova e molto pesante Tengo duro | Eleonora Giorgi a Verissimo aggiorna sul suo tumore

Eleonora Giorgi e la lotta con il tumore: “Cammino impegnativo ma non mollo” - "Sto facendo un cammino molto impegnativo, ma non posso lasciare il mio nipotino Gabriele" "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale. Eleonora Giorgi, ospite a Verissimo oggi 6 ottobre, fornisce aggiornamenti sulle condizioni di salute. L'attrice 70enne da tempo lotta con un […]. ... (Sbircialanotizia)

Eleonora Giorgi aggiorna sul tumore: “Il tempo che mi resta” - Non hai idea di quanti mi hanno scritto per dirmelo. La Giorgi ha dichiarato che il tempo che le resta lo vuole passare con i suoi affetti ed ha aggiunto che non vuole piangersi addosso, perché moltissime persone sono nelle sue condizioni. Poi è una cosa che capita a molti. it. Sono cambiate le ... (Biccy)

Come sta Eleonora Giorgi? Il tumore e l’ultima speranza in America: le possibilità di sopravvivenza - Eleonora Giorgi e il tumore al Pancreas: le sue aspettative di vita e la cura in America. L'articolo Come sta Eleonora Giorgi? Il tumore e l’ultima speranza in America: le possibilità di sopravvivenza proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu)

Verissimo, Giorgi malata: gesto del suo ex non passa inosservato - Lo studio di Verissimo si è collegato con Eleonora Giorgi ed il suo ex Massimo Ciavarro per gli aggiornamenti sulla malattia di lei. Un gesto di lui non è passato inosservato ai telespettatori.(gossipetv)

Eleonora Giorgi, il tumore al pancreas: «Chemio durissima e sono arrivate anche delle "sorpresine". Massimo Ciavarro non mi ha mai lasciato» - Eleonora Giorgi si racconta a Verissimo. L'attrice, malata di tumore al pancreas, si sta sottoponendo a terapie per sconfiggere la malattia. L'intervista in compagnia dell'ex compagno ...(ilgazzettino)

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: “Ci siamo lasciati perché lei è impazzita” - Massimo Ciavarro spiega perché si è lasciato con Eleonora Non figuravano insieme da un po’, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ed ecco che oggi sono ...(lanostratv)