Con il Superbonus buttati 123 miliardi per «migliorare» solo il 4% delle case (Di domenica 6 ottobre 2024) Uno studio della Cgia di Mestre demolisce la misura grillina. Confedilizia: «Senza incentivi chi avrebbe potuto fare i lavori?».

Superbonus? Non super truffa, la Cgia ratifica il super spreco: spesi 123 miliardi, ma solo il 4% per le case. FdI: soldi buttati dalla finestra - 314 euro. Aggiungendo peraltro un altro dato che fa riflettere: «Le prime evidenze dimostrerebbero che nello scenario migliore i benefici ambientali del superbonus compenserebbero i costi finanziari sostenuti in quasi 40 anni». Proseguendo poi: «Nelle aule del Senato, tra le fila del defunto campo ... (Secoloditalia)