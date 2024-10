“Come l’ha presa Pier Silvio”. Ballando con le stelle, Barbara d’Urso sgancia la bomba in diretta (Di domenica 6 ottobre 2024) Ballando con le stelle, la partecipazione di Barbara d’Urso al programma di Milly Carlucci ha avuto l’effetto di una vera bomba mediatica. Come rivelato dalla stessa Selvaggia Lucarelli, in Rai c’era il timore che l’ex volto Mediaset potesse fare qualche dichiarazione imbarazzante sul suo addio all’azienda del Biscione. “Sei un po’ una Maria Teresa Boccia per Mediaset, Milly è così in ansia che qua dietro ha tutti gli avvocati di Puff Daddy”, ha detto Selvaggia Lucarelli rivolta a Carmelita. Che si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, ma alla fine non ha detto niente di sconvolgente contro il suo ex datore di lavoro. A un certo punto, però, mentre parlava con i membri della giuria che stavano valutando la sua esibizione, ha rivelato un retroscena davvero incredibile che riguarda Pier Silvio Berlusconi. Leggi anche: “Figura di m*** epocale”. (Di domenica 6 ottobre 2024)con le, la partecipazione dial programma di Milly Carlucci ha avuto l’effetto di una veramediatica.rivelato dalla stessa Selvaggia Lucarelli, in Rai c’era il timore che l’ex volto Mediaset potesse fare qualche dichiarazione imbarazzante sul suo addio all’azienda del Biscione. “Sei un po’ una Maria Teresa Boccia per Mediaset, Milly è così in ansia che qua dietro ha tutti gli avvocati di Puff Daddy”, ha detto Selvaggia Lucarelli rivolta a Carmelita. Che si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, ma alla fine non ha detto niente di sconvolgente contro il suo ex datore di lavoro. A un certo punto, però, mentre parlava con i membri della giuria che stavano valutando la sua esibizione, ha rivelato un retroscena davvero incredibile che riguardaBerlusconi. Leggi anche: “Figura di m*** epocale”. (Caffeinamagazine)

Mister Movie | Ballando Con Le Stelle, cosa hanno detto i giudici a Barbara D’Urso e come ha ballato - Durante la puntata di Ballando con le Stelle, l’ospitata di Barbara D’Urso ha rappresentato uno dei momenti più attesi, sia per la sua esibizione come “Ballerina per una Notte”, sia per i vari confronti che si sono svolti con i protagonisti dello show, tra cui l’incontro con Alberto Matano, suo ... (Mistermovie)

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - I contenuti sono accessibili a chi è registrato tramite account. come rivedere Ballando con le Stelle in streaming da smartphone e tablet Non per tutti la visione di Ballando con le Stelle tramite TV o PC risulta l’opzione migliore. Basterà digitare “Ballando con le Stelle” nel modulo di ricerca, ... (Tutto.tv)

Ballando con le Stelle 2024: l'ospitata di Barbara D'Urso, Mediaset come il «marito che ti lascia all'improvviso» e quella tensione con Selvaggia Lucarelli - L'arrivo della conduttrice su Rai1 getta tensione e scompiglio, ma a vincere sono state tutte le parti coinvolte. Ecco perché. (Vanityfair)