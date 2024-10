Classifica Mondiale Moto2 2024: Ai Ogura allunga ancora, Sergio Garcia a -60 (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Mondiale Moto2 2024 è scattato domenica 10 marzo con la disputa del GP del Qatar, prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della categoria di mezzo del MotoMondiale è scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Sono previsti ben 21 Gran Premi, che ci terranno compagnia fino a domenica 17 novembre. Chi riuscirà a vincere il campionato e a laurearsi Campione del Mondo? Chi si metterà maggiormente in luce e meriterà magari una sella per la MotoGP nella prossima annata agonistica? Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 2024. (Oasport) (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilè scattato domenica 10 marzo con la disputa del GP del Qatar, prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della categoria di mezzo del Motoè scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Sono previsti ben 21 Gran Premi, che ci terranno compagnia fino a domenica 17 novembre. Chi riuscirà a vincere il campionato e a laurearsi Campione del Mondo? Chi si metterà maggiormente in luce e meriterà magari una sella per la MotoGP nella prossima annata agonistica? Di seguito ladel

Moto2, Gonzalez trionfa a Motegi in condizioni meteo variabili. Ogura si avvicina al Mondiale - Grazie a questo risultato, Ogura consolida la sua leadership in campionato con un ampio vantaggio di 60 punti su Garcia, 65 su Lopez, 72 su Canet, 75 su Roberts e Gonzalez, 78 su Aldeguer e 88 su Vietti. L’asfalto, in un primo momento ancora umido, si è asciugato in fretta consentendo ai piloti ... (Oasport)

Moto2, Ai Ogura in casa per un altro passo verso il sogno Mondiale, Sergio Garcia si ritroverà? - Un vantaggio discreto e gestibile nelle ultime cinque gare. Il nipponico sta trovando una buona continuità e sta piazzando un allungo importante rispetto a tutti gli inseguitori per la vittoria finale. Il rivale più credibile e più in forma che può dare fastidio ad Ogura è Aron Canet che ha ... (Oasport)

Classifica Mondiale Moto2 2024: Ai Ogura allunga in vetta, Sergio Garcia a -42 - Classifica Mondiale Moto2 2024 1 Ogura Ai JPN 208 2 Garcia Sergio SPA 166 3 CANET Aron SPA 156 4 LOPEZ Alonso SPA 156 5 ROBERTS Joe USA 153 6 ALDEGUER Fermin SPA 146 7 DIXON Jake GBR 1308 VIETTI Celestino ITA 130 9 GONZALEZ Manuel SPA 12710 ARBOLINO Tony ITA 121 11 CHANTRA Somkiat THA 78 12 ... (Oasport)