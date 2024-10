Ciclismo, come sta Evenepoel dopo il ritiro dal Giro dell'Emilia 2024 (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 - L'ultimo frame di Remco Evenepoel al Giro dell'Emilia 2024 lo vedeva fermo a bordo strada e quasi in lacrime prima di un ritiro che ha subito allertato in vista del Giro di Lombardia 2024, l'ultimo grande obiettivo di fine stagione. Dalla Soudal Quick-Step invece partono subito tutte le rassicurazioni del caso: il belga sta bene, al punto da avere ancora in programma la Coppa Bernocchi 2024 e la Tre Valli Varesine 2024, dove si riproporrà la sfida con Tadej Pogacar. I dettagli  Certo, dopo quanto visto a Bologna parlare di sfida ad armi pari è quasi fuorviante: oggi lo sloveno fa un altro sport rispetto a tutti. Anche a Evenepoel, che probabilmente il suo picco di forma stagionale lo ha tarato sull'appuntamento olimpico. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre- L'ultimo frame di Remcoallo vedeva fermo a bordo strada e quasi in lacrime prima di unche ha subito allertato in vista deldi Lombardia, l'ultimo grande obiettivo di fine stagione. Dalla Soudal Quick-Step invece partono subito tutte le rassicurazioni del caso: il belga sta bene, al punto da avere ancora in programma la Coppa Bernocchie la Tre Valli Varesine, dove si riproporrà la sfida con Tadej Pogacar. I dettagli  Certo,quanto visto a Bologna parlare di sfida ad armi pari è quasi fuorviante: oggi lo sloveno fa un altro sport rispetto a tutti. Anche a, che probabilmente il suo picco di forma stagionale lo ha tarato sull'appuntamento olimpico. (Sport.quotidiano)

Sport.quotidiano - Ciclismo come sta Evenepoel dopo il ritiro dal Giro dell' Emilia 2024

Giro dell’Emilia 2024, Remco Evenepoel si ritira: il Lombardia è a rischio? - Una decisione sicuramente che non ha lasciato inizialmente tranquilli, visto che la settimana prossima arriva il Giro di Lombardia, l’obiettivo di fine stagione di tanti big tra cui proprio Evenepoel. Doveva essere uno dei principali rivali di Tadej Pogacar in questo Giro dell’Emilia 2024, ha ... (Oasport)

Ciclismo, come sta Evenepoel dopo il ritiro dal Giro dell'Emilia 2024 - Allarme rientrato per il belga dopo i timori a caldo: solo uno stop precauzionale in vista delle prossime sfide a Pogacar ...(msn)

Hirschi si prende la Coppa Agostoni: è l’80° successo stagionale per la Uae - Marc Hirschi ha vinto la 77esima edizione della Coppa Agostoni-Giro delle Brianze, prima prova del trittico della Regione Lombardia. A Lissone, dopo 167 km, ha battuto in una volata ristretta i france ...(gazzetta)

