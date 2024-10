Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 6 ottobre 2024 (Di domenica 6 ottobre 2024) Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 6 ottobre 2024 Questa sera, domenica 6 ottobre 2024, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 6 ottobre, di Che tempo che fa 2024-2025. anticipazioni e ospiti ospiti della prima puntata della stagione: Amadeus, in onda sul NOVE dal lunedì al sabato alle 20.30 col nuovo game-show “Chissà chi è” e da fine ottobre con “La Corrida”; Damiano David, in anteprima tv con il suo primo brano da solista, “Silverlines”, frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth e uscito in tutto il mondo venerdì scorso, venerdì 27 settembre. (Di domenica 6 ottobre 2024) Cheche fa:di, 6Questa sera, domenica 6, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuovadi CheChe Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimiitaliani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 6, di Cheche fa-2025.primastagione: Amadeus, in onda sul NOVE dal lunedì al sabato alle 20.30 col nuovo game-show “Chissà chi è” e da finecon “La Corrida”; Damiano David, in anteprima tv con il suo primo brano da solista, “Silverlines”, fruttocollaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth e uscito in tutto il mondo venerdì scorso, venerdì 27 settembre. (Tpi)

Tpi - Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 6 ottobre 2024

Che Tempo Che Fa: new entry nel cast fisso. Ecco tutti gli ospiti della prima puntata - Ecco tutti gli ospiti della prima puntata appeared first on Davide Maggio. Con loro, da quest’anno, Diego Abatantuono e Max Giusti. 30 con Che Tempo Che Farà , con incontri e le prime interviste. Interverranno i giornalisti Ferruccio de Bortoli, Antonio Di Bella, Massimo Giannini, Michele Serra, ... (Davidemaggio)

Fabio Fazio torna stasera in tv con la 22esima edizione di "Che tempo che fa": ecco le novità e gli ospiti della prima puntata (spoiler: c'è Damiano David!) - Insieme a David, ci sarà un’altra sorta di debutto. Anche i detrattori dell’affabilità del conduttore ligure non possono non riconoscere a Fabio Fazio e al suo team la bravura di aver creato un progetto che funziona e che si pone al centro del discorso televisivo italiano. Il cantautore, voce dei ... (Amica)

Che Tempo Che Fa, ospiti della puntata del 6 ottobre sul Nove: Amadeus, Damiano David e Claudio Bisio - Primo appuntamento della nuova stagione del talk show condotto da Fabio Fazio: ecco tutto quello che vedremo questa sera e gli ospiti de Il Tavolo. Tra gli ospiti della prima puntata ci sarĂ Amadeus, che da questa stagione entra a far parte della famiglia del gruppo Discovery. In chiusura spazio a ... (Movieplayer)

“Che tempo che fa 2024” su Nove: Amadeus e Damiano David ospiti della prima puntata - Il conduttore rilascerà la prima intervista dopo l'arrivo nel gruppo Warner Bros. Discovery e il frontman dei Mäneskin presenterà il primo singolo da solista ...(iodonna)

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti prima puntata (6 ottobre) - Finalmente ci siamo, il talk torna questa sera sul Nove con due ospiti d'eccezione: oltre al frontman dei Maneskin anche Amadeus.(libero)

Che tempo che fa, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e ospiti - La recente avventura di "Che tempo che fa", programma condotto da Fabio Fazio passato un anno fa al canale Nove dopo tanti anni trascorsi in Rai, rappresenta uno dei casi piĂą importanti della recente ...(today)