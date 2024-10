Cbf Balducci, buona la prima. Gara senza storia a Cremona (Di domenica 6 ottobre 2024) Casalmaggiore 0 Cbf Balducci 3 CASALMAGGIORE: Nosella 6, Perletti 2, Montano Lucumi 13, Costagli 2, Nwokoye 5, Pincerato 3, Faraone (L), Ribechi. Non entrate: Marku, Dalla Rosa, Cantoni, Grbavica. All. Napolitano. CBF Balducci MACERATA: Fiesoli 14, Mazzon 9, Bonelli 2, Battista 10, Caruso 13, Decortes 8, Bresciani (L), Sanguigni, Morandini. Non entrate: Orlandi, Braida, Bulaich Simian. All. Lionetti. Parziali: 14-25 19-25 14-25. La Cbf Balducci vince all’esordio a Cremona contro Casalmaggiore. Gara sempre in mano delle arancionere dall’inizio alla fine: 8 ace, 7 muri e l’attacco oltre al 50% di squadra fanno la differenza contro le lombarde (prive delle schiacciatrici Grbavica e Dalla Rosa), a cui non bastano i 13 punti di Montano. MVP di giornata Sara Caruso con 13 punti, 1 ace e 2 muri, in doppia cifra anche Fiesoli (14 e top scorer) e Mazzon (11). (Di domenica 6 ottobre 2024) Casalmaggiore 0 Cbf3 CASALMAGGIORE: Nosella 6, Perletti 2, Montano Lucumi 13, Costagli 2, Nwokoye 5, Pincerato 3, Faraone (L), Ribechi. Non entrate: Marku, Dalla Rosa, Cantoni, Grbavica. All. Napolitano. CBFMACERATA: Fiesoli 14, Mazzon 9, Bonelli 2, Battista 10, Caruso 13, Decortes 8, Bresciani (L), Sanguigni, Morandini. Non entrate: Orlandi, Braida, Bulaich Simian. All. Lionetti. Parziali: 14-25 19-25 14-25. La Cbfvince all’esordio acontro Casalmaggiore.sempre in mano delle arancionere dall’inizio alla fine: 8 ace, 7 muri e l’attacco oltre al 50% di squadra fanno la differenza contro le lombarde (prive delle schiacciatrici Grbavica e Dalla Rosa), a cui non bastano i 13 punti di Montano. MVP di giornata Sara Caruso con 13 punti, 1 ace e 2 muri, in doppia cifra anche Fiesoli (14 e top scorer) e Mazzon (11). (Ilrestodelcarlino)

Casalmaggiore stecca il debutto casalingo, Macerata si prende l'intera posta - La "nuova" Volleyball Casalmaggiore non regala soddisfazioni nel suo esordio di serie cadetta. Un po' per colpa, un po' per sfortuna un po' per la caratura delle quotate avversarie che non hanno lasci ...(sportgrigiorosso)

Vbc, non è buona la prima: - VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – CBF BALDUCCI HR MACERATA: 0-3 (14-25/19-25/14-25) Casalmaggiore: Pincerato (K) 3, Montano 13, Nwokoye 3, Perletti 1, Costagli 2, Nosella 6, Faraone (L), Ribechi, . Non entra ...(oglioponews)

Vbc: è subito ko - CREMONA - Casalmaggiore torna in A2 4164 giorni dopo l'ultima volta - sconfitta in gara 2 della finale playoff per la A1 con Ornavasso, anno 2013 - e lo fa con una sconfitta. L'esordio stagionale dell ...(laprovinciacr)