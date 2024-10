Berrettini, Musetti e Cobolli: anche oggi forti ritardi a Shanghai. Possibili nuovi rinvii (Di domenica 6 ottobre 2024) anche oggi la giornata dello Shanghai Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si preannuncia molto complicata: come già accaduto ieri, il meteo è inclemente e rischia di provocare altri pesanti ritardi nel programma della manifestazione. Si gioca soltanto sul campo principale, dotato di copertura: sui campi esterni, invece, si è già arrivati al quarto rinvio, tanto che di mezz’ora in mezz’ora si è giunti alle 9.30 italiane come possibile orario d’inizio degli incontri. Sono 17, nel complesso, i match di singolare previsti. Nove di questi riguardano ancora il secondo turno, che si sarebbe dovuto completare ieri, e tre di questi erano anche iniziati quando sabato è arrivata la pioggia ed ha fatto saltare i piani degli organizzatori. Si rischia infatti di avere un tabellone fortemente disallineato al termine della giornata odierna. Sinner n. (Di domenica 6 ottobre 2024)la giornata delloMasters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si preannuncia molto complicata: come già accaduto ieri, il meteo è inclemente e rischia di provocare altri pesantinel programma della manifestazione. Si gioca soltanto sul campo principale, dotato di copertura: sui campi esterni, invece, si è già arrivati al quarto rinvio, tanto che di mezz’ora in mezz’ora si è giunti alle 9.30 italiane come possibile orario d’inizio degli incontri. Sono 17, nel complesso, i match di singolare previsti. Nove di questi riguardano ancora il secondo turno, che si sarebbe dovuto completare ieri, e tre di questi eranoiniziati quando sabato è arrivata la pia ed ha fatto saltare i piani degli organizzatori. Si rischia infatti di avere un tabellone fortemente disallineato al termine della giornata odierna. Sinner n. (Oasport)

Treni, altra giornata di tilt: la lista dei ritardi e delle modifiche oggi venerdì 4 ottobre - Lo rende noto la stessa Rete Ferroviaria Italiana, esprimendo cordoglio ai familiari della vittima. Rfi sta procedendo all dovute verifiche. Ricordiamo che tutti coloro che devono viaggiare in treno possono monitorare l’andamento del proprio treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di ... (Quifinanza)

Treni con ritardi da 200 minuti fra Roma e Pisa: dopo il chiodo, oggi un telone a blocca la ferrovia - dopo mezza Italia paralizzata a causa di un chiodo, oggi tocca alla Roma Pisa restare bloccata a causa di un telone finito in ferrovia.Continua a leggere . (Fanpage)

Bologna, rabbia e rassegnazione per il guasto di oggi: ritardi dei treni fino a 220 minuti - Dicono ci sia stato un guasto per cui l’unica opzione al momento è aspettare e sperare che venga risolto al più presto” allarga le braccia la signora Maria, in attesa del suo treno in direzione Salerno. . I treni e le linee si possono guastare, arrabbiarsi non ha senso, in più, mi sembra che ... (Ilrestodelcarlino)