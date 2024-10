Barbara D’Urso a “Ballando con le stelle”: “Schiaffo di Telemeloni a Pier Silvio Berlusconi” (Di domenica 6 ottobre 2024) In tanti sono rimasti stupiti dell’accoglienza trionfale riservata a Barbara D’Urso al suo approdo a “Ballando con le stelle”. Nei Barbara D’Urso a “Ballando con le stelle”: “Schiaffo di Telemeloni a Pier Silvio Berlusconi” su Perizona.it (Di domenica 6 ottobre 2024) In tanti sono rimasti stupiti dell’accoglienza trionfale riservata aal suo approdo a “con le”. Neia “con le”: “di” su Perizona.it (Perizona)

Ballando con le Stelle 19, Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso: “Lei vuole essere fi*a sopra ogni cosa!”. L’iconica risposta della conduttrice - Perché questo oggi è trash però domani non è più trash. Io ho vissuto quello che molte donne e anche uomini hanno vissuto in altro modo. “Io sono sparita in tv ed è sparito il trash?“, ha esordito la conduttrice, che ha aggiunto: Mi spiegate perché ancora io non l’ho capito che cosa significa ... (Isaechia)

Barbara D’Urso, frecciatina al veleno su Mediaset a Ballando - Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, Bianca Guaccero in lacrime: cos’è successo Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, scontro tra Guillermo Mariotto e Matano: cos’è successo Barbara D’Urso ballerina per una notte Ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le ... (Tvzap)

“Sono f*ga sopra ogni cosa”, il frizzante faccia a faccia tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli - Sabato 5 ottobre Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli si sono ritrovate dopo anni nello stesso studio televisivo. È accaduto durante […] Continua a leggere “Sono f*ga sopra ogni cosa”, il frizzante faccia a faccia tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli su Perizona.it . (Perizona)