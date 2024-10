Altro KO per Napoli Basket: l’ex Brown trascina Trieste con 29 punti (Di domenica 6 ottobre 2024) Al Fruit Village Arena va in scena la seconda giornata di LBA tra Napoli Basket e Pallacanestro Trieste: resoconto e tabellino del match. Nuova sconfitta per il Napoli Basket di coach Milicic, puniti da un immenso Brown, che chiude la gara con 29 punti. l’ex della sfida conclude con il 55% da 3 punti. Per gli Azzurri non bastano Copeland e Totè, autore di una buonissima gara. Primo quarto Avvio in sordina per Napoli Basket che comincia con un 0 su tre da fuori il perimetro. Brown è subito caldissimo nel suo vecchio palazzetto e chiude il primo quarto con 12 punti nei primi 7 minuti. Manning scalda la Fruit Village Arena con un paio di schiacciate e Traier è autore del primo ribaltone del match con 7 punti tutti segnati nel finale di primo quarto. 24-20. Secondo quarto Napoli prova ad arginare Brown da tre con una zona 2-3, che però sortisce pochi effetti. (Di domenica 6 ottobre 2024) Al Fruit Village Arena va in scena la seconda giornata di LBA trae Pallacanestro: resoconto e tabellino del match. Nuova sconfitta per ildi coach Milicic, puniti da un immenso, che chiude la gara con 29della sfida conclude con il 55% da 3. Per gli Azzurri non bastano Copeland e Totè, autore di una buonissima gara. Primo quarto Avvio in sordina perche comincia con un 0 su tre da fuori il perimetro.è subito caldissimo nel suo vecchio palazzetto e chiude il primo quarto con 12nei primi 7 minuti. Manning scalda la Fruit Village Arena con un paio di schiacciate e Traier è autore del primo ribaltone del match con 7tutti segnati nel finale di primo quarto. 24-20. Secondo quartoprova ad arginareda tre con una zona 2-3, che però sortisce pochi effetti. (Spazionapoli)

Spazionapoli - Altro KO per Napoli Basket | l’ex Brown trascina Trieste con 29 punti

LIVE – Napoli-Trieste 46-42: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - . Di contro, la formazione ospite si è già tolta una grandissima soddisfazione centrando due punti fondamentali sul campo dell’Olimpia Milano al termine di una super partita. Il LIVE in diretta di Napoli-Trieste, sfida valida per la 2^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. La formazione di ... (Sportface)

LIVE – Napoli-Trieste 35-34: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 55 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Trieste! The post LIVE – Napoli-Trieste 35-34: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA Serie A1 IN DIRETTA IL ... (Sportface)

LIVE – Napoli-Trieste 19-20: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 55 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Trieste! The post LIVE – Napoli-Trieste 19-20: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 6 ottobre sul parquet della Fruit Village Arena, con ... (Sportface)

Sequestrati 190 chili di hashish, 2 rider della droga arrestati a Napoli - NAPOLI (ITALPRESS) – Due persone di 31 e 35 anni sono state arrestate in un blitz antidroga dei carabinieri, a Napoli. I militari hanno fatto irruzione in un deposito di San Giovanni a Teduccio, dove ...(sardegnareporter)

LBA - Napoli Basket vs Pallacanestro Trieste: diretta (55-55 al 24') - Il Napoli Basket, dopo la sconfitta di Pistoia nella prima giornata del campionato di serie A, ospita la Pallacanestro Trieste, che viene dal successo contro l'Olimpia ...(pianetabasket)

LBA - Napoli Basket vs Pallacanestro Trieste: diretta (46-42 all'intervallo) - Il Napoli Basket, dopo la sconfitta di Pistoia nella prima giornata del campionato di serie A, ospita la Pallacanestro Trieste, che viene dal successo contro l'Olimpia ...(pianetabasket)