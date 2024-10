"Alla fine mollerò per questo. C'è chi venderebbe sua madre...": Meloni, clamoroso sfogo nella chat interna FdI (Di domenica 6 ottobre 2024) La chat interna ai parlamentari di Fratelli d'Italia finisce pubblicata sui alcuni internet: in particolare, la fuga di notizie riguardava la convocazione urgente a deputati e senatori perché martedì è prevista l'elezione del nuovo giudice della Corte costituzionale. ««Attenzione, martedì 8 ottobre, ore 12,30, indispensabile la presenza di tutti al voto perla Corte Costituzionale. Eventuali missioni vanno rimandate o annullate»». La pubblicazione della convocazione ha mandato su tutte le furie Giorgia Meloni, la quale è intervenuta sulla stessa chat con un messaggio durissimo: «Io Alla fine mollerò per questo. L'infamia di pochi Alla fine mi costringe a non avere più rapporti con i gruppi». Parole riportate ieri dal Fatto Quotidiano, che ha raccontato tutta la cronologia della chat. «fare 'sta vita per eleggere 'sta gente anche no» scrive Meloni. (Liberoquotidiano) (Di domenica 6 ottobre 2024) Laai parlamentari di Fratelli d'Italia finisce pubblicata sui alcuni internet: in particolare, la fuga di notizie riguardava la convocazione urgente a deputati e senatori perché martedì è prevista l'elezione del nuovo giudice della Corte costituzionale. ««Attenzione, martedì 8 ottobre, ore 12,30, indispensabile la presenza di tutti al voto perla Corte Costituzionale. Eventuali missioni vanno rimandate o annullate»». La pubblicazione della convocazione ha mandato su tutte le furie Giorgia, la quale è intervenuta sulla stessacon un messaggio durissimo: «Ioper. L'infamia di pochimi costringe a non avere più rapporti con i gruppi». Parole riportate ieri dal Fatto Quotidiano, che ha raccontato tutta la cronologia della. «fare 'sta vita per eleggere 'sta gente anche no» scrive

Napoli, niente Tchatchoua per gennaio: Conte cerca profili con maggiore esperienza internazionale - it. Nonostante le voci di mercato che avevano accostato Jackson Tchatchoua, esterno dell’Hellas Verona, al Napoli, il club partenopeo non sembra intenzionato a investire sul giocatore nella prossima finestra di mercato. . Come rivelato dall’esperto di calciomercato Ciro Venerato per RAI ... (Dailynews24)

Abusi e violenze sessuali sulle allieve della scuola Guardia Finanza in Abruzzo: video e foto nella chat WhatsApp interna, tre capitani indagati - Ha raccontato di essere stata violentata a casa del capitano e di essere stata convocata più volte nel suo ufficio. Episodi che poi sarebbero stati addirittura commentati all'interno di... (Leggo)

