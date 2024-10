Aereo Ryanair atterra a Brindisi con problemi a un motore: terzo guasto in una settimana per la compagnia (Di domenica 6 ottobre 2024) Continua il "periodo no" di Ryanair. Un problema al sistema di protezione del motore dal fuoco, evidenziato dall'accensione di una spia, è stato segnalato questa mattina dal (Di domenica 6 ottobre 2024) Continua il "periodo no" di. Un problema al sistema di protezione deldal fuoco, evidenziato dall'accensione di una spia, è stato segnalato questa mattina dal (Ilmessaggero)

Aereo Ryanair atterra a Brindisi con problemi a un motore: terzo guasto in una settimana per la compagnia - Continua il "periodo no" di Ryanair. Un problema al sistema di protezione del motore dal fuoco, evidenziato dall'accensione di una spia, è stato segnalato questa mattina dal... (Ilmessaggero)

Motore dell’aereo prende fuoco: passeggeri evacuati con scivolo d’emergenza - Nota per i suoi voli a basso costo, il loro prezzo conveniente si scontra con episodi come questi che spostano l’accento sull’importanza di mantenere elevati standard di controllo e sicurezza. Successivamente è toccato alle autorità aeroportuali che hanno provvisto a per gestire la situazione. ... (Cityrumors)

Motore dell’aereo Ryanair in fiamme a Brindisi, panico tra i passeggeri: “Fiamme e panico a bordo” - Tutte le misure sono state eseguite in piena sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio,” hanno dichiarato le autorità aeroportuali. . ” Un’altra testimone ha confermato: “Abbiamo sentito un enorme scoppio, e alcune persone hanno gridato ‘fuoco!’ creando caos. “Era come essere in un film, ci ... (Thesocialpost)

Interrogazione e richieste risarcitorie: grane per Ryanair dopo l'incendio al motore - Delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo chiede una verifica agli aerei. L'associazione di consumatori Codici preannuncia una richiesta risarcitoria ...(brindisireport)