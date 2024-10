Vuelle adesso serve più lavoro collettivo | I rimbalzi? Questione che riguarda tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) In certi casi è meglio avere subito un’altra partita a ridosso. Dopo certe figuracce meno si rimugina meglio è, il campo ti concede un’altra opportunità per dare un colpo di spugna a una brutta serata, ma bisogna cambiare marcia e, possibilmente, anche faccia. Domani laha già la possibilità di rimediare e pure di farsi perdonare dai tifosi visto che contro Avellino si gioca di nuovo in casa. Luca Pentucci, assistente di coach Sacripanti, prova a leggere nelle pieghe dei due 0-9 con cui la squadra ha impattato le prime due giornate. "E’ difficile dare una spiegazione unica su questi due approcci.