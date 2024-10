Triathlon Yanis Segulin vince in World Cup a Roma brilla il giovane Euan De Nigro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) È grande Francia nella tappa didellaCup 2024. Nella gara maschile, disputata su distanza sprint presso il quartiere dell’EUR, i transalpini hanno piazzato ben due atleti sul podio, centrando anche il gradino più alto. Il successo, infatti, è andato al francesecon il tempo complessivo di 55:34 con 3 secondi di vantaggio sull’australiano Luke Willian mentre completa il podio un altro transalpino, Baptiste Passemard a 7. Quarta posizione per il tedesco Henry Graf a 8 secondi, quinta per il neozelandese Tayler Reid a 18, sesta per lo spagnolo Genis Grau a 21 mentre è settimo lo svizzero Simon Westermann a 22. Chiude in ottava posizione il francese Valentin Morlec a 27 secondi dalla vetta, davanti al primo degli italiani, il giovanissimo classe 2004De, nono a 32 secondi, quindi completa la top10 l’australiano Callum McClusky a 36.