Tesoro ritrovato L’antico anello vale 28mila euro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Presenta un grande castone rosso e una serie di pietre minori sui lati: per caratteristiche di forma e per la raffinata e minuziosa lavorazione delle parti, sembrerebbe appartenere al periodo rinascimentale e quindi, con ogni probabilità, fu portato via dalla frana del 4 settembre 1618 che travolse Piuro. Sei milioni di metri cubi si staccarono dal versante settentrionale del Mottaccio seppellendo il borgo e i suoi 1.200 abitanti. A 406 anni da quel disastroso evento, gli scavi lo hanno riportato alla luce.