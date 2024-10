Sulle note dell’Aida l’alleanza musicale tra il Parma e il Teatro Regio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 5 ottobre 2024) La marcia trionfalerisuona dagli altoparlanti dello stadio Tardini a ogni partita casalinga del. Le trombe di una delle arie più celebri dell’intero patrimonio operistico italiano accompagnano l’ingresso dei calciatori sul terreno di gioco, pronti a sfidarsi come la schiava Aida e la principessa e sua rivale in amore Amneris per il cuore di Radamès. Il legame tra Aida e, d’altronde, affonda le radici nella storia e in quel 10 ottobre 1813 quando a Le Roncole, una frazione di Busseto, nacque Giuseppe Verdi, il suo compositore. Una storia che, a più di un secolo di distanza, arriva fino al calcio dei giorni nostri con la nuova terza maglia della squadra di Fabio Pecchia, presentata lunedì neldella città emiliana, uno dei più belli e importanti teatri di tradizione d’Italia.