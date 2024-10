SQUINZIE SFITINZIE E PANINARI quando vestire griffato nella Milano bene significava un’altra cosa

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di sabato 5 ottobre 2024). Anni ’80. Un fenomeno culturale si fa spazio tra i giovani, ragazzi che verranno presto riconosciuti con un termine ben specifico: i ““. Questo “movimento”, diffusosi poi rapidamente in tutta Italia, ha portato avanti un concetto di vita che ha abbracciati quasi tutti gli aspetti della vita (pubblica): dalla moda, alla musica, passando per uno stile di vita orientato al consumismo e alla superficialità. Ma forse non tutti sanno che che il fenomeno deisi è conquistato un posto anche nel mondo dei videogiochi, con la pubblicazione di un titolo per il Commodore 64 nel 1986 che, di fatto, celebrava questa sottocultura:. Ierano giovani, principalmente adolescenti, che si distinguevano per l’ostentazione di capi firmati e l’adesione a uno stile di vita votato al consumismo (in maniera diversa da quella attuale).