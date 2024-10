Saudi League Pioli non si ferma | l’Al Nassr batte 3-0 l’Al Orubah

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Continua la striscia positiva deldi Stefano. Da quandolenatore italiano siede sulla panchina del clubta, Cristiano Ronaldo e compagni hanno solo vinto. Oggi, nella sesta giornata di campionato,ha battuto 3-0, squadra che occupa l’undicesima posizione ma che era reduce da due successi consecutivi, ottenendo la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Al 17? è Cristiano Ronaldo su rigore a portare in vantaggio i padroni di casa. Al 29? CR7 si trasforma in uomo assist e serve la palla del 2-0 a Mane, che al 71? realizza il gol della doppietta e del 3-0. Nel prossimo turno l’imbattuta Aldovrà vedersela contro-Shabab, quarto in classifica e reduce dalla sconfitta contro il Damac. Fin quiconha ottenuto tre vittorie in campionato, una in ChampionsAFC e un’altra in King Cup.